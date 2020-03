95 Gedeeld

Bij het CMC worden de mensen niet direct binnen gelaten. Foto: ABC Online media.

Kralendijk – Ondanks het feit dat Bonaire nog geen corona gevallen heeft, gaan steeds meer eigenaren over tot het tijdelijk sluiten van hun bedrijf of passen hun werkwijze of hygiëne voorschriften aan.

Recepten bij de apotheek worden buiten verstrekt. Foto: ABC Online Media

Het Bonaire Medisch Centrum heeft sinds gisteren hun werkwijze aangepast. Alle patiënten worden bij de voordeur gevraagd naar hun klachten. Op deze manier wordt geprobeerd de bezetting van de wachtkamer minimaal te houden. Alle aanvragen om verklaringen, rijbewijzen, verwijsbrieven, recepten en machtigingen worden in ontvangst genomen aan de voordeur.

Zorgwinkel BEStCare gaat van start met het bezorgen van hun producten.

Geen koffie meer drinken in het Van den Tweek Cafe, maar er kan nog wel worden afgehaald. Foto ABC Online Media

Diverse restaurants maken bekend te sluiten, of bieden gratis bezorgdiensten aan. Winkeliers passen openingstijden aan en autoverhuurders bieden auto’s aan voor bodemprijzen.

Van den Tweel Supermarket sluit het Café; afhalen kan echter nog wel. De broodafdeling heeft alleen nog voorverpakte broden en broodjes. Het snijden van de vleeswaren/kaas van de Deli afdeling vindt plaats in een afgesloten ruimte.

Foto: ABC Online Media

Liveblog Bonaire.nu

Bonaire.nu gaat alles op alles zetten om onafhankelijk en feitelijk nieuws te blijven brengen. Om dit nog beter te doen, starten wij per direct met een liveblog BonaireInfo waar u alle ontwikkelingen kunt volgen.

Diverse restaurants zijn alleen nog maar open voor afhaal. Foto: ABC Online media

Ook Botica Sabana treft maatregelen, door het bedienen van klanten aan het loket. Foto: ABC Online Media