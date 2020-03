2 Gedeeld

Pensioenfonds Caribisch Nederland heeft last van de volatiliteit op de markten, maar ziet een reden tot paniek. Foto: PCN

Kralendijk- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) zegt dat er geen sprake is van dreigende crisis bij het fonds en dus ook geen reden bestaat voor enige paniek.

“Net als alle pensioenfondsen rond de wereld hebben wij last van volatiliteit op de financiële markten. Er zijn twee zaken die pensioenfondsen in het bijzonder raken: een verlaging van officiële rente en daling van de aandelenkoersen”, zegt PCN voorzitter Harald Linkels.

Volgens Linkels ontkomt ook PCN niet aan de negatieve invloeden. “Als de rente daalt, stijgen onze verplichtingen. Een daling op de aandelenmarkten heeft een negatieve invloed op ons rendement”. Beide zaken leiden tot een lagere dekkingsgraad.

Spreiding van risico’s

De voorzitter van PCN legt uit dat het fonds haar risico’s goed spreidt. “Een belangrijk deel van ons vermogen is belegd in relatief zekere staatsobligaties. Een ander deel is inderdaad belegd in aandelen, die kunnen dalen en stijgen”. Volgens Linkels beleggen pensioenfondsen per definitie voor de lange termijn en heeft het fonds nog voldoende tijd om ook bij een sterke daling van de dekkingsgraad, op tijd te herstellen.

Linkels zegt ook dat er op korte termijn geen dreiging bestaat dat het fonds opnieuw zal moeten korten in uitkeringen of pensioenopbouw.