Kralendijk- Het Nederlandse Kabinet kondigde vanmiddag een groot pakket maatregelen af als het gaat om het behoud van economische activiteit en bijbehorende banen.

In een 17-pagina tellende brief wordt het ongekend omvangrijke pakket van maatregelen bekend gemaakt.

Het Kabinet zegt in haar brief aan de Tweede Kamer over de maatregelen, ook oog te hebben voor de gevolgen voor Caribisch Nederland.

“Het kabinet volgt ook nauwlettend de gevolgen van het coronavirus voor de inwoners van Caribisch Nederland en beziet de mogelijkheden voor ondersteunende maatregelen in lijn met de inzet in Europees Nederland”, aldus die is ondertekend door de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (SZW). Ook staatssecretarissen Keijzer (Economische Zaken) en Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) tekenden mee.

Het kabinet zegt daarnaast ook de effecten van coronavirus op de landen binnen het koninkrijk, waarbij wordt gedoeld op de Aruba, Curaçao en Sint Maarten.