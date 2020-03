38 Gedeeld

Volgens de importeurs blijven de schappen vooralsnog goed gevuld. Foto ABC Online Media.

Kralendijk- De Vereniging Bonaire Importeurs en Supermarkten (VBIS) zegt dat het maanden eten in voorraad heeft. Dat blijkt uit een vergadering welke op dinsdag werd gehouden met het Bestuurscollege.

Uit het overleg blijkt dat normaal gesproken een voorraad aangehouden voor circa 2 maanden. Nu het toerisme echter stil is komen te liggen, is de huidige voorraad voor nog langer voldoende.

Daarnaast is het zo dat de aanvoer van containers met nieuwe voorraden onverminderd doorgaat. Landen die hun grenzen sluiten doen dat uitsluitend voor het personenverkeer, goederen ondervinden daarvan geen hinder.

Geneesmiddelen

Dat geldt ook voor geneesmiddelen, medische apparatuur, hygiëne-artikelen en andere vitale producten die per vliegtuig vanuit Nederland worden aangevoerd.

Uit het overleg is verder gebleken dat voor een relatief klein aantal producten is het niet uitgesloten dat de levering vanuit het buitenland trager zal verlopen als gevolg van de wereldwijd gestegen vraag.

Dat geldt onder meer voor mondkapjes en handsanitizers. In tegenstelling wat wel in het buitenland wordt gezien, is toiletpapier er in grote hoeveelheden.

Geen misbruik

Het BC en de VBIS herhalen dat er, al met al, geen enkele reden is voor inwoners om over te gaan tot hamsteren. Ook hebben de importeurs en supermarkten toegezegd geen misbruik te maken door het hanteren van hogere winstmarges. “

De Vereniging heeft het Bestuurscollege verder toegezegd een ‘sociaal prijsbeleid’ te voeren. “Als in de komende periode een bepaald product duurder wordt, dan is dat volledig het gevolg van een stijging van de hogere inkoopprijs in het buitenland”, aldus de VBIS.