Ben je op zoek naar een leuke job op Bonaire op financieel gebied? Wij hebben een vacature als Finance Assistent. Je komt dan bij ons te werken in een hecht leuk team én je krijgt de kans om mooie opdrachten uit te voeren bij klanten.



FINANCE ASSISTENT (FT)

Ben je een enthousiaste, kundige, energieke, innovatieve teamplayer met oog voor detail die zich makkelijk thuis voelt in een dynamieke werkomgeving?

Wil jij werken voor een duurzaam bedrijf, ben je een persoon die initiatief toont en er naar uitkijkt om afwisselende werkzaamheden te doen in jouw dagelijks werk?

Ben jij een doorzetter en heb je een natuurlijke klantgerichte houding?

Heb jij minimaal een Bachelor diploma op zak?

Heb jij affiniteit met Bonaire en/of de andere Caribische eilanden en wil je jouw carrière op Bonaire beginnen?

Is jouw antwoord 100% ja op elk van deze vragen? Dan is deze functie zeker wat voor jou!



Solliciteren? Stuur dan jouw cv met motivatiebrief via email: career@cactusaccounting.com reageren kan tot 28 maart, 2020.

We kijken uit naar je sollicitatie!