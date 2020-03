Kralendijk – Afgelopen zaterdag 14 maart 2020 hebben enkele medewerkers van Selibon, in verband met de jaarlijkse activiteiten van BonDoet, samen met enkele leden van Fundashon Boneiru Limpi i Bunita deelgenomen aan de schoonmaakactie van ‘One Hour Clean Up Power’. ‘One Hour Clean Up Power’ bestaat uit een groep vrijwilligers die elke zaterdag voor niet langer dan één uur een gedeelte van Sorobon of Lac schoonmaakt.

Afgelopen zaterdag was de kustlijn langs de weg naar Lac Cai aan de beurt. Een uur lang heeft iedereen de handen uit de mouwen gestoken en het gebied van Lac Cai opgeruimd.

Vanuit Selibon en Fundashon Boneiru Limpi i Bunita bedanken we eenieder die heeft meegeholpen.