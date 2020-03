19 Gedeeld

Kralendijk – Centraal Dialoog Bonaire, het overlegorgaan op bestuurlijk niveau bestaande uit het Bestuurscollege, Raad Overleg Werkgevers (ROW), USIBO en de Kamer van Koophandel, heeft in een brief aan minister Knops (BZK) de alarmklok geluid: “Ook de samenleving van Bonaire wordt in alle geledingen bedreigd door de Coronacrisis: de gezondheidszorg, banen, investeringen en koopkracht zijn allemaal in het geding.”



Het CD vraagt de minister om Bonaire volwaardig te betrekken bij alle noodmaatregelen die voor Nederland worden en nog zullen worden ontwikkeld en biedt samenwerking aan. Daarnaast zullen bestuur, bedrijven en instellingen ook op het eiland uiteraard zelf hun bijdrage leveren naar vermogen.



De CD hoopt ook dat zij door haar samenstelling mee kan meewerken aan eensgezindheid van het eiland bij deze van buiten komende dreiging.



Voor meer informatie kunt u de website www.centraaldialoogbonaire.com raadplegen.