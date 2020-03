111 Gedeeld

Kralendijk – Beste bewoners van Bonaire,

Hierbij wil ik u oproepen om geen acties en protesten te ondernemen en rustig te blijven. Als gezaghebber heb ik gehoord wat uw zorgen zijn. Ik kan u verzekeren dat mijn team en ik alles doen wat mogelijk is om de gezondheid van ons eiland veilig te stellen.

Als u onrust creëert dan moeten we ons daarmee bezighouden. Terwijl we juist nu de tijd nodig hebben om de stappen te nemen die nodig zijn. En ons te richten op de verantwoordelijkheid die we hebben.

Zo hebben we een verzoek ingediend om vluchten te verbieden uit de risicogebieden waarin het coronavirus zich heeft verspreid. U kunt erop reken dat ik als gezaghebber u op de hoogte blijf houden van de laatste ontwikkelingen. Ik doe van mijn kant wat nodig is. En verwacht dat u dat ook doet.