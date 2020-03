22 Gedeeld



Kralendijk – De RCN-unit SZW op Bonaire sluit tijdelijk haar deuren voor patiënten in verband met preventie tegen COVID19 (het coronavirus). Normaal gesproken melden patiënten zich op de derde ziektedag bij de controlerend geneesheer. Als preventieve maatregel zal de controlerend geneesheer tijdelijk werken op basis van een telefonisch consult.



Hoofd van de unit SZW, dhr. Brakke, zegt hierover: “We ontvangen patiënten in ons kantoorgebouw waar ook burgers komen voor andere regelingen, zoals voor een AOV-pensioen. We vinden het op dit moment niet te verantwoorden om kwetsbare ouderen en patiënten in dezelfde ruimte te ontvangen.”



Werknemers kunnen op de derde ziektedag in plaats van langs te komen bij de controlerend geneesheer een telefonische afspraak inplannen. Dit kan door een email te sturen naar loonderving@rijksdienstcn.com of door te bellen naar 715-8877. De controlerend geneesheer zal dan terugbellen voor een medisch consult. Andere dienstverlening vanuit de unit SZW gaat door zoals gebruikelijk. Zoals al langer bekend mogen mensen die ziekteverschijnselen vertonen zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts op dit moment niet langskomen.