Oranjestad – Nadat op 13 maart bekend is geworden dat de eerste twee personen op Aruba positief getest zijn op het Covid- 19 virus, heeft het Horacio Oduber Hospital (HOH) besloten voorlopig geen buitenlandse patiënten meer te accepteren.

Om uitbreiding te voorkomen heeft de Raad van Bestuur in samenspraak met het Outbreak Management Team HOH besloten om vanaf dat moment een electieve opname stop te laten gelden, om de veiligheid van hun patiënten te waarborgen. Ook zullen patiënten uit het buitenland vanaf dat moment niet meer geaccepteerd worden.

Dit betekent dat het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) namens Fundashon Mariadal (FM) momenteel geen patiënten op medische uitzending naar Aruba kan uitsturen. ZVK en FM zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor deze ontwikkeling.

ZVK begrijpt dat dit voor onze verzekerden die een op een medische uitzending naar Aruba gepland staan veel onzekerheid met zich meebrengt. Wij vragen om geduld en flexibiliteit in deze uitzonderlijke situatie en vertrouwen op uw medewerking.

Voor vragen over uw medische uitzending verwijzen we u naar uw behandelende arts of specialist.