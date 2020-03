49 Gedeeld

Gisterenmiddag vertrok de voorlopig laatste ‘reguliere’ KLM vlucht al vanaf de luchthaven van Curaçao. Foto: Harald Linkels

Kralendijk- Vandaag arriveert nog wel een KLM vlucht met passagiers aan boord op de luchthaven van Bonaire. Het nieuws van een vertrekkende vlucht met passagiers vanaf Schiphol wekte bij sommigen verwarring in het licht van eerdere berichtgeving.

Gisteravond werd door het eilandsbestuur aangegeven dat het luchtruim op Bonaire per vandaag zou worden gesloten voor aankomende passagiers.

Gezaghebber Edison Rijna legt vanochtend aan de redactie van Bonaire.nu uit dat het vertrekken van de KL765 van vandaag, 14 maart, wellicht te maken heeft met het late tijdstip waarop het besluit op Bonaire bekend werd gemaakt. Daarnaast wachtte het eiland op dat moment nog op de officiële beschikking van Nederlandse zijde.

Terugkerende inwoners

Overigens zegt Rijna van de KLM door te hebben gekregen dat alleen terugkerende inwoners op de vlucht werden toegelaten.

Er is nog onduidelijkheid over hoe in de komende met terugkerende inwoners zal worden omgegaan; vooralsnog zullen KLM en Tui vooral vliegen om te voorkomen dat vakantiegangers op de eilanden stranden.