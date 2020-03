169 Gedeeld

Kralendijk- In navolging van gezaghebber Edison Rijna, roepen ook de supermarkten op het eiland kopers op niet over te gaan tot hamsteren.

Rijna gaf in een persconferentie gisterenavond aan, dat de supermarkten beschikken over voldoende voorraden en dat hamsteren niet nodig is.

Van den Tweel Supermarket doet via dit medium eveneens een oproep aan kopers om niet te hamsteren en slechts te kopen wat men normaal zou doen.

Bondigro Supermarket gaf gisterenmiddag op sociale media aan een enorm koopvolume te zien. De supermarkt riep kopers op later op de dag of vandaag (zaterdag) terug te komen om boodschappen te doen. Ook Bondigro gaf aan over voldoende voorraad te beschikken.