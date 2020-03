36 Gedeeld

Kralendijk – De passagiers uit de vliegtuigen van KLM en TUI die op zaterdag 14 maart aankomen op Bonaire zullen worden toegelaten. De vliegtuigen waren al onderweg toen de officiële goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de luchtvaartmaatschappijen bereikte. Bonaire is daarom verplicht om de reizigers het eiland binnenlaten.

Publieke Gezondheid (PG) controleert alle passagiers middels een vragenformulier. Niet-ingezetenen worden verzocht om op hun vakantieadres te blijven. De Publieke Gezondheidszorg zal de vakantiegangers gedurende twee weken volgen. De afdeling Publieke Gezondheidszorg is bezig met een protocol.

Reizigers die ziek blijken te zijn, worden op het vliegveld door de arts onderzocht. Reizigers met klachten worden geadviseerd in quarantaine gaan. Als ze ziek zijn, gaan ze in isolatie. Er is een team van Publieke Gezondheidszorg van dokters en verpleegkundigen op het vliegveld die alle reizigers zullen screenen. Dat betekent dat passagiers zullen worden geïnterviewd en zij hun contactgegevens moeten achterlaten

Nederland is in verband met het Coronavirus tot risicogebied uitgeroepen. Vanaf zaterdagmiddag 14 maart drie uur heeft de minister het verzoek van de gezaghebber om het luchtruim te sluiten voor vluchten uit Europa goedgekeurd. Het luchtruim van Bonaire is dus tot nader order officieel gesloten voor vluchten uit Europa.

Op Bonaire zijn tot nog toe nog geen gevallen van Corona geconstateerd. Het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) is dagelijks bezig met het monitoren van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit doen zij volgens de procedures van het rampenplan Bonaire en veiligheidswet BES. Het EBT houdt de bevolking van Bonaire op de hoogte van de maatregelen die ze nemen om de gezondheid van de bevolking veilig probeert te stellen.