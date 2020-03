4 Gedeeld

Kralendijk – De Bonaire Business and Employers Association (BBE) staat achter de maatregelen die de overheid op Bonaire neemt om een uitbraak van het COVID-19 virus te voorkomen.

We zijn ons er echter van bewust dat deze pandemie serieuze gevolgen heeft voor de economie van Bonaire. We zijn daarom hierover in gesprek met met de lokale en Rijksoverheid. De gesprekken hierover verlopen voortvarend, maar om de juiste maatregelen te kunnen voorstellen en invoeren, hebben we zoveel mogelijk inzicht nodig in wat de ondernemers inschatten over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor hun onderneming.

Wij hebben hiervoor een korte, anonieme, enquête (BBE Barometer COVID-19) opgesteld, welke wij graag breed bekend maken. Alle ondernemers, leden en niet-leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om deze in te vullen, en deze opnieuw in te vullen wanneer hun situatie wijzigt. Zo kunnen wij de sociaal economische belangen van de ondernemers op Bonaire zo goed mogelijk vertegenwoordigen. De BBE kan bereikt worden via het email adres board@bonairebe.com.

De link naar de enquête is: https://us3.list-manage.com/survey?u=f6da3d99c0548fb12d7acee20&id=5b7e1a7e99.