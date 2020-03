109 Gedeeld

KLM en Tui hebben aangegeven zo nodig leeg naar Bonaire te vliegen, om passagiers die op het eiland verblijven, terug naar Nederland te kunnen vervoeren. Foto: Harald Linkels

Kralendijk- Ondanks de implementatie van strenge maatregelen om de aankomst van reizigers uit Nederland per vliegtuig te voorkomen, kunnen toeristen die op het eiland verblijven, naar alle waarschijnlijkheid gewoon vertrekken.

Dat bleek uit een vanavond door de overheid gegeven persconferentie, waarin diverse maatregelen werden aangekondigd.

“De luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven zo nodig leeg naar de eilanden te vliegen, om de daar verblijvende passagiers terug naar huis te vliegen”, aldus Gezaghebber Edison Rijna.

Geen duidelijkheid over terugkeer inwoners

Minder duidelijkheid bestaat er over hoe er zal worden omgegaan met inwoners van het eiland, die zich op dit moment in Nederland bevinden. “Hier moet nog verder over worden gesproken”, aldus Rijna. Rijna gaf wel toe dat het een belangrijk punt is. “Uiteindelijk wil je het liefste zien dat eilandbewoners die zich op dit moment in Nederland bevinden, terug kunnen keren naar het eiland”.