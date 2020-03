Nu ook verbod vluchten van Nederland naar Aruba

88 Gedeeld

Oranjestad – Een Amerikaanse toerist die verschillende landen had bezocht en een Arubaan die in New York is geweest zijn beiden positief getest op het corona virus.

De Amerikaan is een consultant voor het Electriciteitsbedrijf op Aruba en is meerdere malen in contact geweest met het overige personeel. Ook deze mensen worden nu getest.

De overheid heeft inmiddels in navolging van Curaçao vluchten uit Europa en de who lijstlanden verboden. Publieke bijeenkomsten zijn tot eind van de maand geschrapt en de scholen zijn volgende week allemaal gesloten.