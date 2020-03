1 Delen

Bonaire bereidt zich voor op coronabesmetting

Kralendijk – Op Bonaire zijn in tegenstelling tot Nederland nog geen gevallen gemeld van besmetting met het Coronavirus. Het eiland hoeft daarom geen extra maatregelen te treffen zoals Nederland dat afgelopen donderdag heeft gedaan, zo heeft gezaghebber Edison Rijna verklaard. ,,Het betekent niet dat we stilzitten. We zijn bezig om ons goed voor te bereiden voor het geval dat er lokaal gevallen zijn van besmetting met het Coronavirus. We monitoren de situatie heel goed, er is nu geen enkele reden tot onrust.”

De gezaghebber is de voorzitter van het Eilandelijk Beleids Team, EBT. Dat team komt in actie bij rampen en crises zoals een epidemie. ,,In het EBT zitten vertegenwoordigers van onder andere Fundashon Mariadal, de politie, de brandweer, de marechaussee, de havenmeester, hulpverleners. Binnen het EBT hebben we al een paar keer vergaderd over hoe ieder lid zich voorbereidt. We staan ook in contact met de zustereilanden en Nederland en hebben goede afspraken gemaakt over hoe we elkaar kunnen helpen. Samen houden we rekening met alle mogelijke scenario’s.”

Burgers hoeven zich volgens Rijna geen zorgen te maken dat het virus via bezoekende cruisetoeristen wordt verspreid. Cruisetoeristen mogen pas aan land gaan als het schip bij de havenmeester een geldig document overlegt over de gezondheid van de opvarenden, een Maritime Declaration of Health. Op de luchthaven worden passagiers goed gemonitord. Zo is de marechaussee alert op passagiers die uit een risicogebied komen.

De gezaghebber roept de bevolking op de adviezen op te volgen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. ,,Ik roep iedereen op om de handen regelmatig goed te wassen, te niezen en hoesten in de elleboog en gebruik te maken van papieren zakdoekjes. Het advies is ook om geen handen te schudden.” Rijna benadrukt dat burgers zich ervan bewust moeten zijn dat de situatie op Bonaire ieder moment kan veranderen. ,,De kans dat het virus op Bonaire opduikt is groot. Binnen het EBT houden wij daar rekening mee ”

Burgers die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en nu klachten hebben zoals koorts, kortademigheid of veel hoesten, krijgen het advies om de huisarts te bellen. Ze kunnen ook bellen naar 777 2239. Voor algemene informatie over het virus kunnen burgers bellen met 715 5311, of op de facebook pagina van het openbaar lichaam Bonaire, en Gobièrnu di Boneiru terecht.