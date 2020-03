13 Gedeeld

Kralendijk – Vanmiddag heeft de kustwacht van Curaçao op verzoek van het KPCN een interceptie gedaan op een boot met aan boord twee personen. Tijdens controle is er een groot bedrag aan dollars aangetroffen. De twee mannen aan boord zijn aangehouden en de boot en het geld is in beslag genomen.

Later in de middag heeft KPCN een huiszoeking verricht in een huis in de wijk Antriol in verband met deze zaak.

De zaak is in onderzoek en meer informatie kan KPCN op dit moment niet verstrekken.