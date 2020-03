39 Gedeeld

Kralendijk- Het zal nog wel even gaan duren voor de zogenaamde BOB-bus gaat rijden op het eiland.

Het initiatief om toeristen na een avondje stappen veilig terug af te zetten bij hun hotel of verblijf, kreeg in eerste instantie van alle kanten de nodige steunbetuigingen.

Het idee van de BOB-bus past immers helemaal in het streven naar een veiliger verkeer op het eiland. Door gebruik te maken van de vergunning van het reeds bestaande bedrijf Rento Fun Drive, leek de bus snel van start te kunnen gaan.

Eilandsverordening Autobusdiensten 1961

Toch blijkt de zaak nu gecompliceerder te liggen dan in eerste instantie gedacht. Zo voldoet de dienst niet aan vereisten van de Eilandelijke verordening Autobusdiensten uit 1961.

De initiatiefnemers achter de BOB-bus zijn teleurgesteld over de tegenstrijdige berichten die zijn ontvangen in aanloop naar de opstart van de dienst. “Wij hebben besloten de dienst tijdelijk stop te zetten, omdat we geen vervelende situaties willen voor de gebruikers van de bus”, aldus Leo Dijkgraaf, Kitty Ladiges en Anna Kroodsma van de BOB-bus.

De taxichauffeurs op het eiland, die doorgaans zeer selectief en alleen tegen woekertarieven diensten verrichten in de late avonduren, huilen inmiddels ook krokodillentranen. Zij zien in de BOB-bus een oneerlijke concurrentie voor de eigen negotie.

Voor stappers op het eiland zit er voorlopig niets anders op dan zelf BOB te zijn bij een avondje stappen, of anders gebruik te maken van de benenwagen.

Eilandsraad

Ook in de eilandsraad was er kritiek te horen op het initiatief. “Ik hoor dat de Rijksdienst Caribisch Nederland het initiatief zou steunen of subsidiëren”, aldus raadslid Esther Bernabela van de UPB. “Als er dan toch busdiensten gesubsidieerd worden door RCN, zou ik liever zien dat het ging om een busdienst voor onze schoolkinderen, in plaats van voor toeristen die na een avond stappen terug moeten naar hun hotel”.