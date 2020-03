6 Gedeeld

De girls clinic is een kliniek waarin we meiden die pas beginnen met voetbal of nog nooit hebben gevoetbald, een kans te bieden om dat werkelijkheid te maken. Maar ook voor meiden die al voetballen of zelfs gevorderd zijn, zijn welkom.

Tijdens deze 2-daagse kliniek krijgen zij een full set uniform, training drinken en meer. Alle informatie over de tijden en locatie kunt u vinden op de flyer.