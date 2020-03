92 Gedeeld

Advertorial

Thuiskomen bij Bottles

Sinds 20 december heeft Bottles haar deuren geopend op Bonaire. De sfeervolle winkel heeft een zeer uitgebreid assortiment kwaliteitswijnen en sterke dranken. Wanneer je de winkel binnen stapt, voelt het alsof je binnenkomt in een huiskamer annex bar. De sfeer is relaxed en warm te noemen, de inrichting en het meubilair zorgen voor een huiselijke en toch Caribische sfeer. In de winkel is een grote palapa geplaatst en de toonbank van de winkel doet tevens dienst als bar. Aan de bar kan je alvast proeven wat je mee naar huis wilt nemen.

Tastings

Het uitgebreide assortiment is overzichtelijk en mooi gepresenteerd. In het middenpad van de winkel staan grote tafels met krukken, waarvan de zitting een levensgrote champagnekurk is. Aan deze tafels worden de zo genoemde tastings gehouden. Er wordt met regelmaat een wine tastig georganiseerd, met steeds een wisselend thema. Ook de Whisky tasting is erg populair. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Houd dan de Facebook pagina van Bottles in de gaten.

Officiële Nespresso dealer

Bottels Bonaire is een officiële Nespresso dealer en heeft een uitgebreid assortiment capsules en Nespresso machines in de verkoop. Er is al een sleeve met tien capsules vanaf $5,-

Contact en openingstijden

Bottels Bonaire is geopend van:

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 18.00 en zaterdag van 10.00 – 19.00

Adres: Kaya Industria 43

Telefoonnummer: +599 717 9470

Facebook