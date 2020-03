20 Gedeeld

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) zoekt per 17 augustus 2020 een ervaren DIRECTEUR (0.6/0.8 FTE)

EOZ biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. De werkzaamheden worden binnen het EOZ verricht voor alle bij de Stichting aangesloten en in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigde bevoegde gezagsorganen van primair en voortgezet onderwijs, Sociale Kans traject Jongeren en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het Algemeen Bestuur vervult een beleidsbepalende rol en stelt de kaders voor de onderwijszorg- en het organisatiebeleid vast. De Directeur wordt bijgestaan door een team van professionals.

De Directeur ressorteert direct onder het Algemeen Bestuur van het EOZ. De Directeur geeft samen met de twee teamleiders uitvoering aan het personeelsbeleid, het financieel beleid, het zorgbeleid, de kwaliteitszorg en het PR & communicatiebeleid. De Directeur houdt contact met de onderwijsafdelingen (inclusief Inspectie) bij OCW Den Haag en van de Rijksdienst CN en het Openbaar Lichaam Bonaire. Draagt zorg voor de planning en control en het kwaliteitsbeleid en legt hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur. De Directeur bereidt samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen voor.

Competenties:

Coachend leiderschap;

Strategisch en conceptueel denken;

Overzicht;

Bouwen en onderhouden van relaties;

Resultaatgerichtheid.

Functievereisten:

Aantoonbare leidinggevende ervaring aan een zelfstandig werkend professioneel team;

Onderwijs/zorg gerelateerde opleiding op WO niveau;

Ervaring met het werken met een kwaliteitssysteem en aansturing op hoofdlijnen;

Gewend aan vraaggericht werken;

Brede (theoretische) kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot leerlingenzorg, zowel op Bonaire als in Nederland en andere landen;

Financieel inzicht;

Vaardig in het opstellen van rapportages, zoals zorgplannen, jaarverslagen en discussiestukken;

Vaardig in het werken in teamverband;

Kennis van Papiamentu is een pluspunt.

Interesse in de functie van Directeur? Dan nodigen wij u uit om uw sollicitatie vergezeld van uw CV voor 3 april 2020, 12.00 uur plaatselijke tijd te richten aan Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire, t.a.v. de voorzitter, de heer F. van Efferink per email: secretariaat@eoz-bonaire.org.



Voor nadere informatie over bovenstaande vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter op +599 786-6663. Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. In mei zullen de gesprekken gevoerd worden. Algemene informatie over de stichting kunt u vinden op onze website: www.eoz-bonaire.org.