16 Gedeeld

Kralendijk – Het Openbaar Ministerie op Bonaire heeft ‘fouten en verkeerde keuzes gemaakt’ in de strafzaak tegen de prominente ex-politicus uit Bonaire, Ramonsito Booi. Dat oordeelt de Nationale Ombudsman, mr Reinier van Zutphen.

De Nationale Ombudsman heeft de klacht van de heer R. Booi tegen het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire gegrond verklaard. De ombudsman vindt dat het OM had moeten erkennen dat het te lang heeft gedaan over de behandeling van de strafzaak tegen de heer Booi.

Het strafrechtelijk onderzoek waar het over gaat betreft het onderzoek Zambesi. Het onderzoek Zambesi werd gestart in 2009 en werd in 2015 beëindigd met een vrijspraak. De ombudsman is van mening dat gedurende die periode het OM fouten en verkeerde keuzes heeft gemaakt. Ook de daarop volgende klachtenprocedure verliep niet behoorlijk.

De ombudsman heeft het OM de aanbeveling gedaan om excuses aan te bieden. Ook is de ombudsman van mening dat het OM dient te kijken naar een passend gebaar en hierover het gesprek aan te gaan. De hoofdofficier van justitie zal op korte termijn met de heer Booi het gesprek aangaan.