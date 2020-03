Kralendijk – De BWM is in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire begonnen met de reparatie van de kruising Hanchi Amboina en Kaya Nikiboko Nort.

De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen. Op dinsdag in de ochtenduren is men aan deze herstelwerkzaamheden begonnen. Het Openbaar Lichaam Bonaire verzoekt automobilisten om rekening te houden met de werkzaamheden die plaats vinden en hun snelheid te verlagen om zodoende voor een veilig verkeer voor ons allen te zorgen.