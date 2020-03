29 Gedeeld

Foto: Jaap Wiersma

Briljant! Een stoutmoedig plan. Over de cruisemarkt lopend, krijgt Yuni een briljant idee. Het grote geld wacht!

‘We worden leguanentrainers,’ fluistert Yuni een paar dagen later snel tegen Mario. Juf Marinka heeft zich net omgedraaid. Dus is dit hèt moment om deze belangrijke mededeling te doen. Mario kijkt vol ongeloof op van zijn rekentaak. ‘Wat?’ fluistert hij terug. Geluidloos vormen Yuni’s lippen het woord opnieuw. Want juf kijkt onderzoekend hun kant op. Stel je voor dat ze nu uit elkaar gezet worden. Dat moet je niet hebben. Maar er is weinig kans om het onderwerp verder te bespreken. Ze moeten wachten tot ze naar huis mogen. Jongens, wat duurt dat lang.

‘Kom op, joh,’ zegt Mario ongeduldig als ze de schooldag er eindelijk opzit. ‘Leguanentrainers? Wat bedoel je?’ Onderweg naar huis horen of zien de jongens niets. Het plan dat Yuni schetst, ontrolt zich voor Mario’s ogen. Hij snapt direct dat dit ‘groot geld’ kan opleveren. De jongens rennen de achtertuin van Yuni in. Daar staat een kartonnen doos met gesloten deksel tegen de cactushaag aan.

Mario is niet helemaal op zijn gemak als Yuni de doos opent. Op de bodem ziet hij een gifgroene leguaan in gezelschap van een blauw-blauw, een hagedis. Die heeft de bijzondere eigenschap dat hij zijn staart kan loslaten als hij klem zit. ‘We gaan ze trainen. En dan optreden op de cruisemarkt,’ zegt Yuni. Het wordt een drukke tijd. En er moet ook nog een plekje op de cruisemarkt geregeld worden. De toeristen zullen zich blauw willen betalen voor zo’n show. Het grote geld wacht!

De toekomstige artiesten worden zorgzaam in leven gehouden. Van een veel grotere doos knutselen Yuni en Mario een kasteel, compleet met ophaalbrug en kerker. Daar moet het duo doorheen. Het parcours is zorgvuldig uitgestippeld. ‘Morgen kunnen we beginnen met trainen,’ zegt Mario.

De volgende dag begint Yuni met de leguaan. Die ruikt voor het eerst sinds dagen de vrijheid, verzet zich hevig en verdwijnt onder de cactushaag. ‘Pak jij de blauw-blauw,’ zegt Yuni. Bibberend voldoet Mario aan het verzoek. Maar het gaat goed. Blauw-blauw begint aan het parcours. Totdat hij een verkeerde afslag neemt en bijna in de kerker verdwijnt. Net op tijd pakt Mario hem. Lachend kijken de jongens elkaar aan. Ziezo, die wordt op het juiste spoor teruggezet. Maar dan zien ze verbijsterd dat blauw-blauw over de kantelen het hazenpad kiest. De staart is in Mario’s hand achtergebleven. Het grote geld laat nog op zich wachten….

Jannet Butter is schrijfster van verhalenbundels over Bonaire: De Knoek heeft duizend ogen, Flamingo’s op brood, De Leguanenvanger en The Ghost of Washikemba.

Verkrijgbaar bij: Addo’s bookstore, The Cadushy Distillery, Delfins Beach Resort Bonaire, MG Bonaire en Van den Tweel Supermarkt.