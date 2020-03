10 Gedeeld

Het moment waarop minister –president Eugene Rhuggenaath en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe het akkoord tekenen

Kralendijk/Willemstad, 6 maart 2020 – Bonaire en Curaçao gaan nauwer samenwerken. Daartoe is vandaag in Willemstad een ‘broederschapsakkoord’ (Akuerdo di Hermandat) getekend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe namens het openbaar lichaam Bonaire en minister-president Eugene Rhuggenaath namens de Curaçaose regering.

Uit het broederschapsakkoord: ,,Het is een gezamenlijke wens om op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen de eeuwenoude broederlijke banden tussen de volkeren van Curaçao en Bonaire te bekrachtigen.”

Tot de staatkundige hervorming van 2010 waren Bonaire en Curaçao als eilandgebieden binnen hetzelfde land via wet- en regelgeving nauw met elkaar verbonden en bestond er op tal van gebieden als vanzelfsprekend samenwerking.

Door het ontbinden van het land Nederlandse Antillen zijn de meeste bestaande afspraken automatisch vervallen. Mede omdat er de eerste jaren na 2010 op beide eilanden sprake was van bestuurlijke instabiliteit is het er niet van gekomen nieuwe samenwerkingsafspraken te maken. Intussen zijn de eeuwenoude familiaire, culturele en zakelijke banden tussen de bevolkingen onverminderd sterk gebleven.

Sinds het aantreden van het huidige Bestuurscollege heeft gedeputeerde Tjin Asjoe zich ervoor ingezet de bestuurlijke banden met Curaçao aan te halen. Hij vond een gewillig oor bij premier Rhuggenaath.

Gedeputeerde Tjin Asjoe: ,,Vanwege de kleinschaligheid van Curaçao en Bonaire hebben we een groot aantal dezelfde ontwikkelingsuitdagingen. Er is veel voordeel te behalen door kennis en ervaring met elkaar te delen en op terreinen die daarvoor in aanmerking komen samen op te trekken.”

Minister-president Rhuggenaath: ,,We voelen ons met elkaar verbonden. Door elkaars kennis en ervaring te delen hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Op sommige gebieden zijn wij wat verder, op andere loopt Bonaire op ons voor. We kunnen veel aan elkaar hebben.”

In het ondertekende akkoord worden voorbeelden genoemd van gebieden waar samenwerking profijtelijk kan zijn voor beide eilanden zoals het bevorderen van handel en industrie, onder meer door het onderzoeken van mogelijkheden goederen belastingvrij en vrij van invoerrechten te transporteren tussen de eilanden, het onderzoeken van de mogelijkheden om de connectiviteit door middel van lucht- en zeetransport tussen de eilanden te verbeteren in frequentie, betrouwbaarheid en tegen meer betaalbare tarieven, het onderzoeken van de mogelijkheden duurzaam toerisme te bevorderen en de marktpositie van de eilanden te versterken, het bevorderen van kennisuitwisseling tussen onderwijsfunctionarissen binnen de overheden en tussen vertegenwoordigers van onderwijs- en kennisinstellingen, het behoud van immaterieel en materieel cultureel erfgoed door het stimuleren van culturele en artistieke uitwisseling en vorming, het bevorderen van samenwerking op het gebied van preventie en gezonde levensstijl, gezondheidszorg, opleiden van zorgprofessionals en gegevensuitwisseling en het optimaliseren van de overheidsorganisaties door middel van kennisuitwisseling.

Minister-president Rhuggenaath en gedeputeerde Tjin Asjoe hebben afgesproken de komende maanden de in het broederschapsakkoord genoemde samenwerkingsmogelijkheden concreet uit te werken.