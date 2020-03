50 Gedeeld

Kralendijk – Het is belangrijk dat alle organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling nog meer samenwerken en zich soepel opstellen. Dat heeft directeur Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg benadrukt bij een bijeenkomst waarin de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal stond.

De bijeenkomst is op 29 februari gehouden. Het onderwerp was hoe de dienstverlening aan de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling nog beter en sneller geregeld kan worden.



Op Bonaire houden verschillende organisaties zich bezig met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het nodig dat alle organisaties op een andere manier gaan werken. En dat ze bereid zijn om zich aan te passen. In de praktijk gaat dat niet altijd even gemakkelijk. De aanwezige organisaties hebben bij de bijeenkomst verklaard dat ze bereid zijn om vanuit dezelfde aanpak te werken. Ook verklaarden ze blij te zijn met de uitwisseling van ideeën.



Bij de bijeenkomst is veel gesproken over het Family Justice Center. Dat is een plek waarin alle hulpverleners onder één dak zijn ondergebracht. Bij voorbeeld een huisarts, een politieagent, een maatschappelijk werker voor begeleiding van gezinnen. Het is de bedoeling om in 2021 een Family Justice Center op Bonaire te openen. De bijeenkomst werd voorgezeten door Inge Berber, programmamanager huiselijk geweld en kindermishandeling, en Ingrid Sealy afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling en Arbeid, MOA van het OLB.