Clark Abraham (m) geflankeerd door de twee andere leden van de PDB fractie in de eilandsraad: Michael Pieters (l) en Rolanda Hellburg-Makaai (r).

Kralendijk- Oppositieleider Clark Abraham (PDB) beschuldigt gezaghebber Edison Rijna van het plegen van valsheid in geschrifte. Abraham deed naar aanleiding daarvan vrijdagmiddag aangifte tegen de eerste burger van het eiland.

De polemiek heeft betrekking op een ammendement op de nieuwe wegenverkeersverordening, dat eerder deze week wer aangenomen. Volgens Abraham zijn de door de eilandsraad aangenomen wijzigingen, niet op juiste wijze verwoord in de aangepaste wetstekst.

Abraham ziet in de nieuwe tekst een moedwillige poging van Rijna om de wet naar zijn hand te zetten. “Als hij zijn handtekening zet onder iets dat niet zo is aangenomen, dan moeten wij dat zien als valsheid in geschrifte in de meeste letterlijke zin van het woord”, aldus Abraham.

Geen inhoudelijke reactie gezaghebber

Gezaghebber Rijna wil, daarnaar gevraagd door de redactie van Bonaire.nu, nog niet inhoudelijk reageren. “Wij zullen de stappen van het Openbaar Ministerie afwachten”, aldus Rijna. Rijna voegt er wel aan toe dat de burgers er op mogen rekenen dat er niks onoirbaars is geschied.

De aangifte tegen Rijna is pikant omdat zij niet alleen vooral politiek gedreven lijkt, maar ook omdat eersdaags door Den Haag een belsissing moet worden genomen over een herbenoeming van Rijna voor nog eens zes jaar.

Het lijkt al tijden niet te boteren tussen Abraham en Rijna. Het kwam al enkele malen tot een stevig treffen tussen de eerste burger en de PDB voorman, onder andere tijdens openbare vergaderingen van de eilandsraad.