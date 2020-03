10 Gedeeld

De Directie Ruimte & Ontwikkeling is belast met de strategische beleidsvorming, regievoering, planning en uitvoering van activiteiten ten aanzien van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Bonaire. Het gaat daarbij niet alleen om de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Bonaire, maar ook om de economische, natuur- & milieukundige ontwikkeling van het eiland. De directie tracht daarbij zoveel mogelijk in samenhang met ondernemers en burgers vorm te geven aan de ontwikkeling van Bonaire. Het eiland staat daarbij voor tal van uitdagingen, waaronder het realiseren van een economische en maatschappelijke ontwikkeling zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van Bonaire. Daarnaast dienen de infrastructuur en de woningbouw op het eiland aangepakt te worden. Kortom er is genoeg werk aan de winkel.

Wat ga je doen?

Je levert als lid van het directieteam een bijdrage aan de integrale sturing en daarmee aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van de gehele organisatie. Je initieert en bevordert daarnaast de integrale beleidsontwikkeling, -uitvoering, -evaluatie en afstemming binnen jouw directie en daarbuiten. Je adviseert het bestuurscollege en de portefeuille-houder(s) m.b.t. de hen aangaande beleidsvelden. Natuurlijk geef je op strategisch niveau integrale sturing aan je eigen directie en fungeer je als inhoudelijke of strategische sparringpartner van de directeuren, je afdelingshoofden en het bestuur.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je bent in het bezit van een relevante academische opleiding, aangevuld met vijf jaren ervaring als eindverantwoordelijk manager in bij voorkeur een gemeentelijke en of overheids- organisatie. Je hebt ruime ervaring met veranderings- en reorganisatietrajecten. Je bent een resultaatgerichte people-manager, een leider met oog voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Je bent in staat strategisch te beïnvloeden, bent een bruggenbouwer, bent omgevingssensitief, integer en oplossingsgericht. Daarnaast kan je makkelijk schakelen tussen diverse oplossingsrichtingen en ben je in staat je standpunten overtuigend naar voren te brengen en te verdedigen.

Wat bieden wij?

Het salaris bedraagt minimaal $ 5.946,- (aanloopschaal 15) en maximaal $ 8.181,- (functieschaal 16).

Geïnteresseerd in de functie?

Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de waarnemend Algemeen Directeur Mw. Marion Gherbaz tel. 7155331 of P&O Adviseur Gerold van Elshuis tel. 7155330 tst. 2124 of op www.bonairegov.com kijken.

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 1 april 2020 richten aan de eilandsecretaris van openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 april 2020.