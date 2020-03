35 Gedeeld

De nieuwe cursusdata zijn bekend en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf je nu in voor een cursus Papiaments

Basiscursus Papiamentu.

31 maart – 25 juni.

Dinsdag en donderdag.

11:00 – 12:00 of 19:00- 20:00.

Papiamentu Avansá.

30 maart – 24 juni.

Maandag en woensdag.

19:00 -20:00.

31 maart – 25 juni.

Dinsdag en donderdag.

9:30 – 10:30.

Kurso kòrtiku di Ortografia

5 mei – 25 mei

Maandag en woensdag.

18:30 – 20:00.

De nieuwe cursussen gaan starten.

Kleine groepen met persoonlijke aandacht.

Er zijn nog enkele plekken vrij!

Privé cursussen en incompany cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Neem gerust contact op met Motivisati.

Wees er snel bij, omdat zij met kleine groepjes werken.

Vol = vol

Schrijf je nu in!

Schrijf je nu in via email: g.girigori@motivisati.com

Of stuur een Whats app naar +599 9 522 4400

Papiaments leren op Bonaire met Motivisati, Motivisati biedt Papiamentu lessen aan in kleine groepen.

Eén op één lessen zijn mogelijk en er kan binnen een bedrijf les gegeven worden aan het personeel.

Het woord “Motivisati” staat voor de motivatie om te ontwikkelen, om stappen te maken en een beter persoon te worden.

Eigenaresse Mina (Germaine) Girigori komt uit Curaçao en is tweede graads docent Papiamentu. Zij heeft ruime ervaring in het MBO onderwijs niveau 1 t/m 4. Mina is tevens trainer op het gebied van competentie gericht leren. Zij heeft gewerkt als zorgcoördinator en als coördinator van een stagebureau. Mina ontwikkelt ook eigen lesmateriaal en vertaalt en corrigeert lesmateriaal.

Papiaments leren op Bonaire met Motivisati

Mina is Papiamentu lessen gaan geven omdat zij zag dat er vraag is naar privé lessen en naar flexibele tijden. Motivisati biedt naast groepslessen ook lessen op maat aan bedrijven. De flexibiliteit maakt Motivisati uniek.

De groepslessen worden aangeboden in een persoonlijke ontspannen sfeer in een rustige buurt buiten het centrum.

De methode die gebruikt wordt heet “Papia Papiamentu ku mi”. Deze lesmethode is op Bonaire ontwikkeld door Xiomara Frans-Muller.



Als cursist krijg je de originele boeken. Vanaf de eerste les wordt de theorie afgewisseld met hardop oefenen. Dit oefenen kan thuis doorgezet worden via lessen op Sound Cloud.

Voor privé lessen of lessen met je eigen groep kun je direct contact opnemen.

Motivisati

+599 9 522 4400

g.girigori@motivisati.com

