Kralendijk – De baan lag er al even. Ontworpen door lokale golfliefhebbers en inmiddels uitgegroeid tot de uitdagende volwaardige 18-holes golfbaan Piedra So, aan de kust van Washikemba. Binnenkort opent hier, onder leiding van de Nederlandse PGA-professional Florus Josten, de eerste golfschool van het eiland.

Iedereen welkom

Golfleraar Florus komt met een duidelijk doel naar Bonaire: “Ik wil de activiteiten op de golfbaan verder ontwikkelen om het ledenaantal omhoog te brengen en meer greenfeespelers naar de baan te trekken.” De baan, die aan de oostkust van het eiland ligt, vlakbij het Sterke Yerke-monument, is zelfs bij veel inwoners van Bonaire nog niet bekend. “Ook dat wil ik veranderen”, vertelt Florus. “Ik wil de locals van Bonaire kennis laten maken met deze geweldige sport. Ik geef les aan alle leeftijden en niveaus, dus ook als je nog nooit hebt gegolfd, ben je van harte welkom.”

Kwaliteit

Met de komst van PGA-professional Florus haalt golfvereniging Piedra So een schat aan kennis en ervaring in huis. “Mijn wens is om niet alleen het spel golf populairder te maken op Bonaire, maar ook het golfniveau van de bestaande leden op Piedra So naar een hoger niveau te tillen”, aldus Florus. Volgens hem kan een betere techniek ervoor zorgen dat het spel met nog meer plezier wordt ervaren. Dat geldt voor veel dingen: als je ergens goed in bent, wordt het nog leuker. Maar Florus ziet nog meer voordelen: “Doordat het bewustzijn van de swing en speltechniek omhoog gaan, kan het spel tevens tot veel hogere leeftijd op een verantwoorde manier worden beoefend.”