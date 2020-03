79 Gedeeld

Mannen, vrouwen en kinderen

Anke’s Scissors is meer dan een kapsalon. De moderne salon bestaat al sinds 2008 en is ruim twaalf jaar het favoriete adres van vele eilanders en toeristen. Binnenlopen bij de gezellige kapsalon in het centrum van Kralendijk is binnen komen in een huiskamer. De sfeer in de salon is huiselijk en aangenaam. Meestal nog voor je goed en wel zit, wordt er al gevraagd of je iets te drinken wilt. Mede daarom is Anke’s Scissors dé gezelligste kapsalon van Bonaire

De kapsalon heeft diverse producten van Schwarzkopf, Tailor’s en Biosilk om je haar in tip top conditie te houden. Anke en haar team adviseren je graag. Ze staan zes dagen per week voor je klaar. Je kan zonder afspraak binnenlopen, maar wil je zeker weten dat je geknipt kan worden, maak dan een afspraak. Dat kan eenvoudig via de website of via de facebook pagina

Meet the team

Anke

Anke de trotste eigenaresse van Haarstudio Anke’s Scissors sinds 2008.

“Sinds 2007 ben ik op Bonaire, samen met mijn man en zoon mogen wij elke dag genieten! We hebben een heerlijk huis gebouwd op een lekker rustig stukje van Bonaire.”

“In mijn vrije tijd kan je me vinden op het kitestrand, één van mijn grote passie’s die ik sinds een jaar heb gevonden, om even lekker uit te waaien. Het bedenken van nieuwe uitdagingen en vooral doen en durven, heeft mij laten zien dat er nog veel mogelijk is op Bonaire. Ik haal graag alles uit het mooie leven. Carpe diem!”

“In 2008 ben ik Haarstudio Anke’s Scissors begonnen. Samen met mijn team hebben we het mogen laten groeien tot een kapsalon met een gezellige, relaxte, huiselijke sfeer.”

“Vanaf 1995 zit ik in het kappersvak. Door het vele reizen en doordat ik in verschillende kapsalons heb gewerkt, is het altijd heerlijk om mensen in de salon te verrassen met mijn kennis en vooral creativiteit. Iedereen is dan ook welkom. Het adviseren van klanten, het daarna laten zien dat van elk haar iets moois te maken is en tenslotte het eindresultaat, waarmee ze met een glimlach de deur uit gaan.”

“Hakuna matata!”

Kim

“Mijn naam is Kim, 31 jaar, geboren in Enschede in Twente. Wat begon met een super leuk avontuur om voor 4 maanden naar Bonaire te komen. Is alleen iets uit de hand gelopen. Inmiddels woon ik al 7 jaar op Bonaire.

Wat vliegt de tijd voorbij op dit prachtige eiland.”

“Mijn favoriete plek op Bonaire is 1000 steps om te snorkelen of Seru Largu om bij zonsondergang een lekker drankje te drinken. “



“In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met mijn familie of vrienden wat leuks te doen. Bijvoorbeeld een lekker hapje eten of gezellig een drankje doen op het strand. “

“In 2004 ben ik begonnen met mijn kappersopleiding. Inmiddels heb ik dus al 16 jaar ervaring in het kappersvak. Het kappersvak sprak mij gelijk aan omdat ik er van houd om creatief bezig te zijn.

Binnen Anke’s Scissors ben ik inmiddels doorgegroeid tot Salon Manager.”

“Mijn specialiteit ligt bij heren knippen en scheren, dit uit zich in het perfectionisme wat ik stop in mijn dagelijkse werk.

Daarnaast heb ik een sterk oog voor detail, dit komt ook goed van pas bij de trainingen die ik geef aan mijn collega’s. “

“Zoals jullie allemaal wel weten zijn jullie altijd welkom, maar denk er om, kom je te laat, neem dan even wat biertjes mee dan kunnen wij ‘d’r een poar nem!!”

“Ajuus…“

Joan-Anna

“Yoehoeeee ik ben Joan-Anna, en ik neem je mee in mijn leven. Ik kom oorspronkelijk van het zonnige eiland Curaçao. In 2000 ben ik verhuisd naar Nederland om daar verder te studeren en een nieuwe uitdaging aan te gaan. In de 10 jaar dat ik in Nederland heb gewoond heb ik 3 prachtige kinderen gekregen.”

“In 2009 ben ik naar Bonaire verhuisd. Wat een prachtig eiland, ik voelde me er gelijk thuis. Een favoriete plek op Bonaire heb ik niet echt, ik vind het overal mooi. Voor een lekker dagje strand kies ik het liefst Bacholers Beach. In mijn vrije tijd ben druk in huis en daarnaast haal ik veel plezier uit mijn nageltjes. En in de avond houd ik van lekker feesten.”

“In het kappersvak vind ik heren scheren en wenkbrauwen waxen/verven het leukst om te doen. Dit is dan ook mijn specialiteit. In de kapsalon doe ik van alles en ik hou er van om af en toe een beetje gek te doen. Ik werk sinds februari 2018 bij Anke’s Scissors en hoop daar nog vele jaren door te kunnen. Als kapster vind ik het belangrijk dat onze klanten tevreden en verzorgd, met een glimlach, bij ons weg gaan.”

“Dus bij ons bent u altijd welkom, we werken altijd met een positieve instelling en een groot doorzettingsvermogen, zodat een ieder tevreden de deur uitgaat. Ik zou zeggen: tot gauw!! Wij staan altijd met een lekker bakje koffie of thee voor u klaar.”

Renske

“Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Renske en ik kom uit Sint Nicolaasga. Ik ben nu 5 jaar werkzaam in het kappersvak, begonnen als stagiaire/leerling en ben doorgegroeid naar kapster. Sinds november werk ik bij Anke’s Scissors. Ik voelde me gelijk thuis in het team en heb het hier erg naar mijn zin, dus ik ben voorlopig ook nog niet van plan om terug te gaan naar NL. “

“Persoonlijk vind ik het damesvak het leukst. Samen zoekend naar een oplossing waardoor het haar nog mooier en beter zit, misschien is dat maar een klein puntje knippen, een hele metamorfose of een kleur bijwerken, het gaat erom dat de klant tevreden de salon verlaat. Dat is ook het leukste aan het kappersvak, op een creatieve manier iemand weer helemaal blij maken met z’n eigen haar.”

“In mijn vrije tijd doe ik ook graag iets creatiefs, van iets ouds weer iets nieuws maken, gezonde producten bakken, creatief met beauty, tekenen, etc. Maar natuurlijk ook het eiland ontdekken. Omdat ik nog maar een aantal maanden woon op Bonaire, heb ik nog lang niet alles gezien. Er zijn zo veel mooie plekjes, ik zou nu nog niet kunnen zeggen wat mijn favoriete plekje van het eiland is. Wel wat mijn favoriete moment van de dag is, de zonsondergang, een echt genietmomentje om de dag goed af te sluiten.”

Nicole

“Hoi, ik ben Nicole en ik woon sinds 2015 op Bonaire. Ik kom uit Den Helder in Noord-Holland. Mijn favoriete plekje is Bachelors Beach, met de zonsondergang dat is super mooi! Echt een aanrader. Ik lees graag en heb dan ook meestal een boek bij me.”

“Ik werk sinds juli 2019 bij Anke’s Scissors, ik ben het manusje-van-alles. Ik zorg ervoor dat de dingen klaar staan voor de meiden, maak schoon, neem de telefoon op, was haren, dat soort dingen. Ik vind het super leuk om te doen.”

Contact en openingstijden

Openingstijden :

Maandag t/m vrijdag : 08.00 uur – 18.00 uur

Zaterdag : 08.00 uur tot 14:00 uur

Adres : Kaya Isla Riba 1

Telefoon : +599 7172023 App: +5997964858

E-mail : info@ankescissors.com

Facebook : Anke’s Scissors

Website : www.ankescissors.com