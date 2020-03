9 Gedeeld

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft haar wekelijkse vergadering deze keer in ‘Kunuku Bieu’ (Nort’i Saliña) gehouden. Op woensdag 4 maart vergaderde het Bestuurscollege in de ‘Centro Orkidia Profesor Alejandro Saleh’ in Nort’i Saliña.

Dit centrum is in 1989 geopend met als doel ontspanning te bieden aan 60-plussers van Nort’i Saliña en omstreken. Na de vergadering is het College zich op de hoogte gaan stellen van de werkzaamheden die plaatsvinden aan de Kaya Oneida richting de Brede School Papa Cornes.

Het College heeft ook het gebouw bezocht waar de Brede School Papa Cornes vroeger gevestigd was. Dit gebouw wordt nu gerenoveerd. Aan het begin van dit jaar heeft het Bestuurscollege besloten een keer per maand afwisselend in de wijken te vergaderen. De allereerste ‘vergadering in de wijk’ vond plaats in januari in het multifunctioneel centrum Cocari in Rincon. De planning is om ook in Antriol, Nikiboko, Playa en Tera Kòrá BC-vergaderingen te houden. De volgende BC-vergadering is in Antriol.