Amsterdam- De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) was gisteren een van de goede doelen die de Nationale Postcode Loterij benadrukte. Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam ontving het Conservation Network een gift van € 500.000. DCNA heeft de afgelopen jaren ook prijzen gewonnen, onder meer voor hun Shark Conservation Project dat van 215 tot 2018 werd ondersteund door de National Postcode Lottery.

DCNA is erg blij met de donatie, die de organisatie ook ziet als een blijk van vertrouwen in haar doel om de Park Management Organisaties op alle zes eilanden van Caribisch Nederland te ondersteunen. Het geld wordt onder meer besteed aan activiteiten gericht op jeugdeducatie en aan informatie over het belang van het beschermen van koraalriffen.

Daarnaast zullen de fondsen worden gebruikt om de capaciteit van de samenwerkende natuurorganisaties op de zes eilanden verder te versterken: de Aruba National Parks Foundation, Stinapa Bonaire, Carmabi Curaçao, Saba Conservation Foundation, Stenapa Sint Eustatius en de Sint Maarten Nature Foundation.