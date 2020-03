3 Gedeeld

Kralendijk – Op donderdag 5 maart stond een man terecht in de rechtbank van Bonaire voor vuurwapenbezit. Tijdens een controle werd het wapen in zijn tas aangetroffen. Hij had ook een relatief kleine hoeveelheid verdovende middelen bij zich.

Vorig jaar werd op Bonaire, Saba en St. Eustatius een wapeninleveractie georganiseerd waarbij men illegale wapens zonder vervolging konden inleveren als er met het wapen geen strafbare feiten waren begaan.

De verdachte verklaarde dat hij tijdens de actie het wapen al in zijn bezit had maar geen gebruik had gemaakt van deze mogelijkheid. Mede omdat verdachte geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het vuurwapen in te leveren, eiste de officier van justitie een straf van 24 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechter legde een straf op van 21 maanden gevangenisstraf op waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.