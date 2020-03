1 Delen



Kralendijk – Jaarlijks verlaten zo’n 150 studenten Bonaire om hun studie voort te zetten in het buitenland. Studeren op Bonaire is ook mogelijk. Veel studenten nemen hiervoor een studielening. Op Bonaire zijn er drie mogelijke varianten: een WSF-BES lening, een FINEB lening of een DUO lening. Gedurende de studieperiode kan een student van meer dan één van deze leningen gebruik maken. Bij terugbetaling van de lening(en) kan dit voor verwarring zorgen.



Aanstaande zaterdag 7 maart organiseert RCN Studiefinanciering een bijeenkomst om informatie te geven over de correcte wijze van terugbetalen en om te helpen met het correct invullen van formulieren. Iedereen die zijn studieschuld al moet aflossen of hier nog mee moet beginnen, wordt uitgenodigd langs te komen. Zij dienen hierbij alle gegevens mee te nemen over hun studielening(en) om gerichte uitleg te kunnen krijgen.



“Wij merken vaak dat er onduidelijkheid heerst over hoe de leningen zijn opgebouwd, en vooral als er meerdere leningen lopen, op welke manier deze afbetaald moeten worden. Ook weten velen niet dat de lening gedeeltelijk kwijtgescholden kan worden of dat er mogelijkheden zijn als er niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan. Met deze bijeenkomst hopen wij al deze onduidelijkheden weg te nemen bij studenten en hen zo goed mogelijk te informeren om zo onnodige achterstanden, boetes en deurwaarderskosten te voorkomen”, aldus Jefferson Coffie van OCW-CN.



De bijeenkomst waarbij er stands zijn met informatie over WSF-BES, FINEB en DUO vindt plaats op zaterdag 7 maart tussen 10:00uur en 14:00 uur bij Jong Bonaire.