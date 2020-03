5 Gedeeld

Kralendijk – In 2019 vlogen vliegtuigen 25,6 duizend keer van en naar een van de drie eilanden behorend tot Caribisch Nederland. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2018. Het aantal passagiers steeg met ruim 6 procent. Op Flamingo Airport op Bonaire en Juancho E. Yrausquin op Saba steeg zowel het aantal vluchten als het aantal passagiers. Op F.D. Roosevelt Airport op Sint Eustatius daalde het aantal vluchten, maar bleef het aantal passagiers vrijwel gelijk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Flamingo Airport op Bonaire heeft van de drie overzeese Nederlandse luchthavens de meeste vliegbewegingen en de meeste passagiers. Na een lichte daling van het aantal vluchten in 2016 groeide het aantal vliegbewegingen elk jaar. In 2019 steeg het aantal vluchten op Bonaire tot 15,7 duizend, ruim 17 procent meer in vergelijking met 2018.

Qua vluchten waren oktober en november de drukste maanden op de luchthavens in Caribisch Nederland met elk 2,3 duizend en februari de rustigste (1,9 duizend vluchten).



Meeste passagiers vliegen van en naar Bonaire

In 2019 vlogen ruim 457 duizend reizigers van en naar Caribisch Nederland. Hiervan reisden ruim 384 duizend passagiers van en naar Bonaire. Dat is 84,1 procent van het totaal aantal passagiers en 7 procent meer dan in 2018.

De landingsbaan van Flamingo Airport op Bonaire heeft een lengte van 3 kilometer, waardoor er grotere en zwaardere vliegtuigen kunnen landen. De landingsbanen op Sint Eustatius en Saba zijn met een lengte van respectievelijk 1,3 en 0,4 kilometer alleen geschikt voor kleinere vliegtuigen.



Voor de passagiers op Bonaire was Curaçao International Airport, ook bekend als Hato Airport, in 2019 de populairste herkomst- en bestemmingslocatie. Dit betekent overigens niet dat Curaçao ook de echte herkomst of uiteindelijke bestemming van de reizigers is. Schiphol volgt op plek twee.

Stijging van aantal vluchten en passagiers op Saba

Op de luchthavens van Sint Eustatius en Saba samen werden het afgelopen jaar ruim 9,9 duizend vluchten uitgevoerd, dit is een stijging van ruim 2 procent ten opzichte van 2018. Hun gezamenlijke aandeel van het totaal aantal vluchten op Caribisch Nederland bedroeg in 2019 bijna 39 procent.

Op F.D. Roosevelt Airport op Sint Eustatius werden het afgelopen jaar 6,4 duizend vluchten uitgevoerd, op Juancho E. Yrausquin op Saba 3,5 duizend.

Op het vliegveld op Sint Eustatius daalde het aantal vluchten met 6,5 procent ten opzichte van 2018. Het aantal passagiers van en naar Sint Eustatius lag in beide jaren op een nagenoeg gelijk niveau van iets meer dan 42 duizend.

Vliegveld Juancho E. Yrausquin op Saba liet van de drie vliegvelden in Caribisch Nederland, zowel bij het aantal vluchten als bij het aantal vervoerde passagiers, tussen 2018 en 2019, de grootste stijging zien. Het aantal vluchten steeg met ruim 22 procent en het aantal vervoerde passagiers groeide in 2019 met 8,5 procent tot 30,7 duizend.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bron:

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82332NED/table?ts=1583141179900