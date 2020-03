11 Gedeeld

Kralendijk – Op donderdag 27 februari 2020 is Buddy Dive Resort Bonaire de tweede organisatie geworden die een perscontainer aanschaft.

In oktober 2019 werd de eerste perscontainer afgeleverd bij Delfins Beach Resort Bonaire en sindsdien waren er diverse organisaties geïnteresseerd in zo’n container. De container kan 3 soorten afvalstromen persen (karton, plastic en restafval) en is speciaal bedoeld voor bedrijven die grote hoeveelheden afval produceren en deze op een efficiënte en hygiënische manier willen laten verwijderen.

Selibon NV is zeer tevreden met deze stap en blijft werken aan een milieuvriendelijk en efficiënt afvalbeheer op Bonaire met behoud van de natuur.