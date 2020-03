6 Gedeeld

Kralendijk – Geen overheid kan goed beleid voeren zonder inbreng vanuit de samenleving. Het Bestuurscollege is dan ook verheugd dat de Centraal Dialoog waarin voor de ontwikkeling van ons eiland belangrijke kwesties met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbonden worden besproken zo goed uit de startblokken is gekomen.

Na de succesvolle startbijeenkomst op 15 november 2018 en het ondertekenen van een gezamenlijke verklaring op 3 oktober 2019 met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is door de deelnemers hard gewerkt aan een gemeenschappelijk beleidskader voor de periode 2020-2023. De titel van dit document verraadt de ambities: ‘Een stralende toekomst’.

In het door alle aan de Centraal Dialoog deelnemende partijen ondertekende beleidskader staat een groot aantal onderwerpen die van belang zijn voor het welzijn en de welvaart van de Bonairiaanse samenleving, maar die alleen succesvol kunnen worden aangepakt als de overheid, de werkgevers en de werknemers er gezamenlijk de schouders onder zetten.

Het beleidskader kan worden gelezen als een agenda van dossiers waarover de Centraal Dialoog zich de komende jaren niet alleen gaat buigen, maar ook concrete resultaten wil realiseren door de rijksoverheid gevraagd en ongevraagd adviezen te geven teneinde het ondernemersklimaat te verbeteren (bijvoorbeeld door het verlagen van de cost of doing business), de armoede terug te dringen (verhoging minimumloon, kinderbijslag en AOV), de rechten van werknemers onder de loep te nemen, etc.

,,Met de keuze voor onderwerpen sluit de Centraal Dialoog aan bij de prioriteiten die in het Bestuursakkoord en het collegeprogramma staan. Het is goed om als Bestuurscollege gebruik te maken van de kennis en inzichten van organisaties die midden in de samenleving staan en in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de effecten van overheidsbeslissingen. Wij hebben nu vijf bijeenkomsten van de Centraal Dialoog gehad en ik constateer met grote tevredenheid dat alle deelnemers bereid zijn rekening te houden met elkaars achterbannen om het vervolgens eens te worden hoe het algemeen belang het beste kan worden gediend”, aldus gezaghebber Edison Rijna.

Organisaties die in de Centraal Dialoog vertegenwoordigd zijn: Usibo, BBE, KvK, Bonhata, BHG en het Bestuurscollege