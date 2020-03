Bonaire werkt nauwer samen met JOGG

15 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire gaat nauwer samenwerken met het netwerk Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG. Dat is het resultaat van een werkbezoek in Den Haag van directeur Samenleving en Zorg Silvana Janga-Serfilia, en hoofd Publieke Gezondheid Alcira Janga-Jansen aan Den Haag.

Tijdens het werkbezoek in medio februari, hebben de directeur en het hoofd kennis gemaakt met de nieuwe directeur van JOGG, Marjon Bachra. In 2019 hebben gedeputeerde Nina den Heyer en staatsecretaris Blokhuis een Sport en Preventie akkoord getekend. De nauwere samenwerking tussen het JOGG en Bonaire vloeit uit dat akkoord.

Het JOGG heeft als doel jongeren te stimuleren om gezond te leven. De nadruk ligt op gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap. Het JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in een gezonde omgeving opgroeien. Sinds oktober 2013 is Bonaire officieel een JOGG gemeente geworden en krijgt het eiland steun van dit netwerk.

In 2019 zijn al stappen gezet om tot een nauwere samenwerking te komen. Zo is er sinds november 2019 een JOGG-adviseur op Bonaire. De adviseur ondersteunt Bonaire en brengt advies uit over de manier om tot een gezonde levensstijl voor jongeren en kinderen in Caribisch Nederland te komen. Het doel is om samen met alle organisaties te komen tot een juiste aanpak voor kinderen met overgewicht en zwaarlijvigheid.