Subsidiegesprekken met OLB en zoektocht naar sponsoren gaat door

Door Terramar Museum

Kralendijk – Museum Terramar blijft voorlopig open. Dat is het resultaat van oriënterende maar intensieve gesprekken tussen de directeur van het museum, Jude Finies, en verschillende potentiële partners, waaronder overheden en donateurs.

Daarnaast heeft de stroom kleinere en grotere donaties die tijdens de door Radio Mega FM georganiseerde reddingsactie op gang kwam ertoe geleid dat het stichtingsbestuur de directie groen licht heeft gegeven om op zeer korte termijn de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken.

De publieksactie van Mega FM, getiteld “Laat Museum Terramar Niet Op De Klippen Lopen” heeft inmiddels ongeveer USD 5.000 opgeleverd. Daarmee kan het museum in elk geval enkele weken door, zij het in een minimale bezetting.

Maar directeur Jude Finies is er nog niet helemaal gerust op: “Wat, blijkens alle steun die we ontvangen, de bevolking van Bonaire wel ziet, maar de overheid nog onvoldoende, is het grote publieke belang dat we proberen te verdedigen.”

“Dat gaat niet alleen over de collectie en de prachtige permanente expositie. Bonaire heeft grote behoefte aan een permanent centrum voor tentoonstellingen maar ook wetenschappelijk onderzoek en debat op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. We weten nog veel te weinig over bijvoorbeeld de precolumbiaanse geschiedenis van ons eiland. Maar ook over onderwerpen als de Spaanse tijd en onderwaterarcheologie valt nog veel te onderzoeken en vertellen. Tenslotte is Museum Terramar dé plek waar de innige band en de invloed van de relatie tussen eiland en zee op onze cultuur en geschiedenis tot uitdrukking komt: een onderwerp dat mij persoonlijk, als een Finies uit Rincon, zeer na aan het hart ligt.”

Volgens Finies is er de komende weken en maanden nog veel werk aan de winkel om de financiering van het museum in rustig vaarwater te krijgen. “Ik richt nu al mijn energie op het overtuigen van bijvoorbeeld Nina den Heyer, de Gedeputeerde van Cultuur. Dat is bepaald niet makkelijk maar ik houd hoop. Daarnaast zijn gesprekken geopend met subsidiefondsen, maar we beginnen vanaf vrijwel nul.”

“Daarom ook roep ik vooral ook bedrijven en particulieren hier op Bonaire zelf op ons te steunen. Ook daar ga ik de komende weken in gesprek. Daarbij kom ik niet alleen mijn hand ophouden, om het zo maar eens te zeggen. We denken dat we met de stichting museum Terramar, gevestigd in het prachtige monumentale Kas Van Der Dijs, ook aantrekkelijke activiteiten kunnen ontwikkelen voor bedrijven en instellingen zelf.”

Via info@terramarmuseum.com kan meer specifieke informatie worden verkregen. De website wordt binnen enkele dagen geheel geüpdatet.