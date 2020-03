17 Gedeeld

Kralendijk – Op Bonaire International Airport heeft zich zaterdagavond 29 februari bij de afhandeling van de TUI-vlucht naar Amsterdam een incident voorgedaan.

Tijdens de push back waarbij het toestel van zijn plaats in de juiste rijrichting wordt geduwd om te kunnen vertrekken, is het met zijn linker landingsgestel door een strook asfalt naast het platform gezakt. Niemand is daarbij gewond geraakt.

Terwijl de wielen van het toestel werden vrijgemaakt zijn de passagiers in de vertrekhal opgevangen. Na inspectie van het vliegtuig is de vlucht naar Curaçao vertrokken. Vandaaruit zullen de passagiers naar hun eindbestemming Amsterdam worden vervoerd.

De directie van BIA stelt een onderzoek in.

