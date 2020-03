19 Gedeeld

Advertorial

Divino Bagno bestaat sinds 2006 en is onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie. De vernieuwde showroom is erg licht en ruim opgezet. Wanneer je binnen komt zie je meteen alles wat Divino Bagno te bieden heeft, alles voor je badkamer! De showroom is ruim, modern en overzichtelijk. Aan de kinderen van winkelende ouders is ook gedacht, er is een compleet ingerichte speelhoek waar kinderen zich prima kunnen vermaken.

Bij Divino Bagno kan je niet alleen terecht voor sanitair maar ook voor kwaliteitstegels uit Italië en Spanje. Alle merken en producten die Divino Bagno verkoopt zijn van hoge kwaliteit en betaalbaar. De medewerkers van de winkel hebben gedegen product- en vakkennis. Ook hebben ze onderdelen van de door hen gevoerde merken op voorraad. In de showroom vind je tevens producten van Fatboy met de bekende zitzakken, hangmatten en lampen. Producten van het merk Grohe zijn onlangs toegevoegd aan de collectie. Mocht je in de showroom niet kunnen vinden wat je zoekt, vraag dan gerust een medewerker. Ook als je meer informatie nodig hebt over bepaalde producten geven de medewerkers je graag advies onder het genot van een kopje koffie. Service en klanttevredenheid is de drijfveer van Divino Bagno.

Merken



















Vermaas ramen en deuren

Vermaas ramen en deuren heeft in een gedeelte van de showroom showmodellen staan van de ramen en deuren die geheel op maat te bestellen zijn. De medewerkers van Divino Bagno helpen je graag met advies en het opnemen van je bestelling.

Contact en openingstijden

Kaya Industria Pariba 12

+ 599 701 1605

Website

FaceBook

Kom langs op de nieuwe locatie van Divino Bagno. Ze zijn van maandag tot en met vrijdag non-stop geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur