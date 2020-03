171 Gedeeld

Advertorial

In Nederland is het heel gebruikelijk om tweedehands spullen te verhandelen op Marktplaats. Aangezien hiervoor op Bonaire eigenlijk nog geen écht goed platform was, is Highway ICT aan het werk gegaan.

Nu is het zo ver, Marktplaats Bonaire is live!



Gebruikers kunnen een gratis account aanmaken en vervolgens gratis advertenties plaatsen in alle categorieën.

Een van de grootste voordelen ten opzichte van de reeds bestaande Facebook 4-Sale groepen voor Bonaire, is dat er op Marktplaats Bonaire in categorieën geplaatst, gezocht en gefilterd kan worden.

Het wordt dus een stuk eenvoudiger advertenties (terug) te vinden!



Marktplaats Bonaire is aantrekkelijk voor zowel particulieren als bedrijven.

Bedrijven krijgen de kans om extra onder de aandacht te komen, doormiddel van banners die getoond worden tussen de advertenties.

Neem contact op met Highway ICT om te horen wat de mogelijkheden zijn.



Spullen verkopen, diensten aanbieden, of meubels zoeken voor je nieuwe inrichting?

Het is allemaal gratis mogelijk op Marktplaats Bonaire.



Kijk snel op de nieuwe website: marktplaatsbonaire.nl



