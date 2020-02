15 Gedeeld

Kralendijk- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) houdt rekening met de mogelijkheid dat het zogenaamde COVID19 op termijn ook op Bonaire zal worden geconstateerd. Dat bleek uit een gisteren gehouden persconferentie over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

De persconferentie werd verzorgd door gedeputeerde Nina den Heijer en Alcira Janga-Jansen van de afdeling Gezondheidszorg. Tijdens de persconferentie werd via een ‘video call’ ook ingebeld door epidemioloog Izzy Gerstenbluth, die nadere toelichting gaf.

“Het is een virus dat vrij makkelijk overdraagbaar is, bijvoorbeeld door het niesen door een besmet persoon”, aldus Gerstenbluth. De epidemioloog zegt dat hij sinds de eerste berichten over het nieuwe virus serieus rekening hield met de mogelijkheid dat het virus ook onze eilanden zal bereiken. Nu het virus ook in Europa en zelfs in Nederland is geconstateerd, is de kans van besmetting op Bonaire alleen maar groter geworden.

Volgens gedeputeerde Den Heijer doet het Openbaar Lichaam het nodige om op de eventuele komst van het virus voorbereid te zijn. Er is inmiddels ook testmateriaal aanwezig om eventuele besmetting met het virus vast te stellen.

“Het is van belang dat mensen die vermoeden besmet te zijn, telefonisch contact opnemen met hun huisarts en daar niet langsgaan”, aldus de gedeputeerde. In eerste instantie lijken de verschijnselen van het COVID19 op een griep, met onder meer niesen, hoesten en eventueel benauwdheid.