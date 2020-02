10 Gedeeld

Kralendijk – Meer dan 100 miljoen jaar geleden vormden diep onder water vulkaanuitbarstingen plaats langs de rand van de Caribische plaat. Hierdoor vormden stollingsgesteenten de kern van ons eiland. Afrikaanse slaven die op het eiland woonden brachten hun eigen ervaringen, gebruiken en overtuigingen mee naar Bonaire. Tegenwoordig vind je nog steeds sommige gebruiken uit deze tijd.

Aanstaande zaterdag 29 februari is er weer een interessante editie van het cultureel evenement “Nos Zjilea” met dit keer als thema “Lokale gewoontes rondom natuurverschijnselen”. Mevr. Petra Cecilia zal uitleg geven over hoe al sinds de tijd van onze voorouders de lokale “Bristol”-almanak gebruikt werd om de natuur beter te begrijpen. Daarnaast zal zij ook over enkele gewoontes vertellen, bijvoorbeeld hoe je dagelijks je geluksnummers uit de “Bristol”-almanak kunt halen.

Tegenwoordig horen we in het nieuws regelmatig over orkanen en aardbevingen in de regio. In de vorige eeuw hebben deze natuurlijke fenomenen ook op ons eiland plaatsgevonden. Dhr. George “Kultura” Thode, zal een presentatie geven over deze fenomenen en wat voor invloed deze hadden op onze samenleving en wat deze kunnen betekenen voor ons eiland in de toekomst.

Op Bonaire zijn er verschillende beroepen waar je tegenwoordig niet veel meer van hoort. Vroeger hadden onze voorouders als gewoonte dat ze werkten met alles dat uit de natuur komt. Mr. Sharlon Sharles “Sha” Mercera is een man die verschillende ambachten beheerst met materiaal dat uit de natuur afkomstig is zoals bijvoorbeeld het werken met flambeu, droog cactushout. Dhr. “Sha” Mercera zal komen uitleggen hoe hij samen met andere personen de haag heeft gemaakt die in het Gotomeer is gebouwd.

Mevrouw Caroll-Ann Soliano zal ook demonstraties geven van hoe je op verschillende stijlen een hoofddoek kan vouwen. Dit is tegenwoordig niet meer alleen een cultureel gebruik van vroeger, maar het is ook erg ‘in’ bij verschillende mensen van verschillende leeftijden. Een bezoek aan “Nos Zjilea” is natuurlijk niet compleet zonder een bezoek aan onze tentoonstelling over de cultuur en de natuur van het Rincon-gebied. Een echte aanrader. Dit alles in een gezellige sfeer met een “live” optreden van onze lokale artiest Mr. Eddy Melaan en de lokale band “Nel i su grupo”. Zoals altijd kunt u genieten van het danspaar Donny & Monique Winklaar en natuurlijk kunt u ook deelnemen.

Op de lokale markt kun je verschillende lokale verse producten proeven en kopen, zoals lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen “made in Rincon”, kruidengeneesmiddelen, lokale delicatessen, lokale kunst en nog veel meer. U kunt ook genieten van verschillende lokale gerechten.

We zien u graag op zaterdag 29 februari van 08.00 tot 14.00 uur bij “Nos Zjilea”, hèt culturele evenement op Bonaire. Voor meer informatie kunt u de facebook-pagina van Mangazina di Rei bezoeken. www.facebook.com/mangazinadirei/