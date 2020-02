SZW spant zich in voor kinderbijslag voor ieder kind

40 Gedeeld

Kralendijk – Na diverse acties om alle ouders en verzorgers te wijzen op het recht op kinderbijslag, gaan medewerkers van SZW op Bonaire de wijken in.

Zij zoeken de komende weken families op die nog geen kinderbijslag ontvangen en hen te informeren, en zo nodig te helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Ook op de bovenwinden worden ouders en verzorgers direct benaderd en geïnformeerd over kinderbijslag.

Per 1 januari 2020 is de kinderbijslag opnieuw verhoogd. Op Bonaire bedraagt deze voorziening nu 83 dollar per kind per maand, op Saba 84 dollar en op Sint Eustatius 85 dollar. Iedereen die voor een kind onder de 18 jaar zorgt, heeft recht op kinderbijslag.