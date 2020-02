Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce Brandstoffen “Long Term Fuel Storage Bonaire”, In de Taskforce werken het OLB en de ministeries van EZK, BZK en I en W samen. De taskforce leidt het project op inhoudelijk niveau en adviseert de stuurgroep bij besluitvorming.

De Gezaghebber is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Het brandstoffendossier als geheel is een gedeelde verantwoordelijkheid van het OLB en de ministeries van EZK, BZK en I en W in Den Haag.