Waarom is een noodmaatregel nodig voor de brandstofvoorziening op Bonaire? Na 31 maart is er geen brandstof meer beschikbaar via Bopec als er geen OFAC-licentie afgegeven wordt. De overheid is verplicht om ervoor te zorgen dat er altijd brandstof is. De brandstof is nodig voor het maken van drinkwater en voor stroom. De tijdelijke oplossing is dan een noodvoorziening.

Wanneer geldt deze noodmaatregel? Op het moment dat Contour Global niet meer de zware stookolie, afkomstig van BOPEC/PDVSA, af kan nemen van Curoil omdat zij hier geen verlenging van de OFAC-licentie voor krijgen en er geen andere alternatieven zijn, wordt de noodmaatregel van kracht.

Wat is een noodvoorziening? Dit is een tijdelijke oplossing die klaargezet/voorbereid wordt voor als er sprake is van nood. In dit geval zal het nodig zijn als levering van stookolie door Bopec stopt en daarvoor geen andere oplossing is.

Wat gebeurt er als er geen noodvoorziening (tijdelijk overslagvoorziening) gebouwd wordt. Dan kan de overheid de drinkwater- en stroomproductie niet garanderen. Zonder het in gang zetten van noodmaatregelen dreigt stroom en drinkwater uitval met naar verwachting consequenties voor de openbare orde. Denk aan onrust onder de burgers.

Waar wordt de noodvoorziening gebouwd? De overslagvoorziening voor stookolie (Heavy Fuel Oil HFO) komt op het terrein van BIA die verbonden wordt met een transportleiding naar de bestaande airport pier. Er zullen geen nieuwe bouwwerken op Te Amo beach en Donkey beach worden neergezet.

Wanneer wordt de noodvoorziening daadwerkelijk in gebruik genomen? Hierover vindt besluitvorming plaats uiterlijk op 31 maart 2020. Op dat moment zal naar verwachting bekend zijn of er wel of geen verlenging van de OFAC- licenties door de Amerikanen is verleend.

Kunnen lokale mensen en toeristen als de overslag er is nog steeds naar Te Amo Beach en Donkey Beach? Lokale mensen en toeristen kunnen zoals altijd gebruik maken van Te Amo Beach en Donkey Beach.

Waarom wordt de noodvoorziening op deze locatie gebouwd en niet ergens anders? Er zijn verschillende locaties onderzocht door een extern adviesbureau (Royal Haskoning) en dit is de veiligste en minst bezwarende oplossing.

Wat gebeurt er als de noodmaatregelen niet op tijd, dus voor er sprake is van nood, worden getroffen? Opzetten van een noodmaatregel neemt de tijd. Dit is niet 1-2-3 geregeld. Als er gewacht wordt om pas te beginnen als er echt sprake is van nood dan is het per definitie te laat.

Zonder het in gang zetten van noodmaatregelen dreigt stroom en drinkwater uitval met naar verwachting consequenties voor de openbare orde. Dat kan dan weer zorgen voor onrust onder de bevolking.

Hoe veilig is het om tijdens en na de realisatie van de noodvoorziening nog bij Te Amo en Donkey beach te zwemmen? Het is nog steeds veilig om daar te zwemmen.

Bij de pier komen pontons (drijvend platform), hoe ziet dat eruit? Er zal een ponton aan de pier komen te liggen van 45 meter lang. Er komen geen nieuwe bouwwerken op het strand.

Hoe lang blijft een dergelijke noodvoorziening in gebruik? De noodvoorziening blijft net zo lang staan totdat de nieuwe terminal (langer termijn/ structurele oplossing) op Karpata is gerealiseerd en in gebruik genomen is.

Wordt zware stookolie, HFO in de ponton (drijvende platform) opgeslagen? Ja

Waar komt de brandstof vandaan die zal worden afgeladen nabij de luchthaven? De zware stookolie wordt vanuit Curaçao aangevoerd.