10 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek “De helft is liefde”. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Hartige Cheesecake

Iedereen kent deze bekende kaastaart wel, een taart waarin zachte roomkaas is verwerkt en een bodem heeft van verkruimelde koekjes met gesmolten boter. De meest bekende is wel de New York Cheesecake.

Met allerlei varianten, zoals lemon cheesecake of andere zoete ingrediënten, heeft Corjan een hartige variant bedacht. Leuk als tapashapje of als voorgerecht! Ga jij hem maken?

Wat moet ik kopen?

Roomkaas 250 gr

Room 150 gr

Roggebrood 1 plakje

gemengde noten/pinda 40 gr

Geraspte kaas 20 gr

Gedroogde tomaat 20 gr

Rozemarijn, gehakt Enkele blaadjes

Grof zeezout 5 gr

Rozijnen, gehakt 20 gr

Boter 30 gr

Gelatine 2 blaadjes

Garnituur 100 gr. bv ham, kaas, radijs, bleekselderij, peterselie of kip

Ras el hanout Mespunt

Peper & zout

Hoe maak ik hem?

Hak het roggebrood en de noten fijn en meng deze met de rozijnen, gedroogde tomaat, geraspte kaas, zeezout en de gesmolten boter. Roer dit goed door elkaar en verdeel dit in een met plastic beklede vorm en druk dit stevig aan.

Klop de room op tot bijna stijf en zet het koud. Week de gelatine in koud water.

Roer de roomkaas glad en meng dit met de fijn gesneden roggebrood, noten, gedroogde tomaat, geraspte kaas, zeezout en boter. Voeg dan de ras el hanout toe aan het geheel.

Verwarm de geweekte gelatine zodat deze oplost en roer dit door de roomkaas.

Spatel de slagroom voorzichtig door de roomkaas en breng evt op smaak met peper en zout. Verdeel de vulling over de vorm en zet het koud in de koelkast voor minimaal 1 uur.

Eindresultaat



Eet smakelijk!